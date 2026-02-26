Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами «Циркон» по подстанции «Киевская-750» и объектам в окрестностях столицы Украины, сообщает проект «Военное дело».

«Крылатые ракеты Х-101 и «Цирконы» прилетели по подстанции Киевская-750», — сказано в публикации.

Атака затронула энергетическую инфраструктуру в Киеве. При этом в Полтаве был повреждён газовый объект. Ещё одна цель российских ракет находилась в районе Винницы.

Ранее Life.ru сообщал, что в нескольких городах Украины прогремели взрывы. Громкие хлопки слышали жители Киева, Запорожья и Харькова. В связи с этим на территории страны была объявлена воздушная тревога.