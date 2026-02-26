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Опубликовано 26 февраля, 10:26

ВС РФ поразили предприятия ВПК и энергообъекты Украины высокоточным оружием

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны России сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры и военным аэродромам Украины. Как уточнили в ведомстве, удар стал ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ.

«Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

В ходе операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

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Новости СВО. ВС РФ освободили Графское, штурмуют Константиновку, ВСУ готовят Одессу к обороне, Киев клянчит деньги на «Фламинго», 26 февраля

Ранее Life.ru сообщал, что с начала 2026 года российская армия освободила уже 42 населённых пункта в зоне специальной военной операции. По данным Генштаба, под контроль российских войск перешло около 900 квадратных километров территории.

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Наталья Афонина
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