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Опубликовано 26 февраля, 11:20

Песков допустил саммит Путина и Зеленского только с одной целью – поставить точку

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча на высшем уровне по Украине с участием российского лидера Владимира Путина должна стать завершающим аккордом переговорного процесса. По его словам, пока идёт рабочий процесс, а позиция и условия Москвы для заключения мира остаются неизменными.

«Если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы, она должна финализировать всю работу и ставить точку. Пока мы видим, что рабочий процесс продолжается, мы слышим весьма разнонаправленные заявления от представителей киевского режима», — сказал Песков.

Песков: Тема Совета мира далеко не главная в переговорах Путина и Лукашенко
Песков: Тема Совета мира далеко не главная в переговорах Путина и Лукашенко

Напомним, 26 февраля в Женеве состоятся двусторонняя встреча представителей Украины и США, которые продолжают процесс по урегулированию конфликта. Переговоры с участием России пройдут в начале марта. До этого раунд трёхсторонних переговоров РФ, США и Украины прошёл в Женеве 17–18 февраля. На встрече обсуждали параметры дальнейшего диалога и пути снижения напряжённости.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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