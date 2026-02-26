Песков допустил саммит Путина и Зеленского только с одной целью – поставить точку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча на высшем уровне по Украине с участием российского лидера Владимира Путина должна стать завершающим аккордом переговорного процесса. По его словам, пока идёт рабочий процесс, а позиция и условия Москвы для заключения мира остаются неизменными.

«Если говорить о встрече на высшем уровне, она должна финализировать итоги работы, она должна финализировать всю работу и ставить точку. Пока мы видим, что рабочий процесс продолжается, мы слышим весьма разнонаправленные заявления от представителей киевского режима», — сказал Песков.

Напомним, 26 февраля в Женеве состоятся двусторонняя встреча представителей Украины и США, которые продолжают процесс по урегулированию конфликта. Переговоры с участием России пройдут в начале марта. До этого раунд трёхсторонних переговоров РФ, США и Украины прошёл в Женеве 17–18 февраля. На встрече обсуждали параметры дальнейшего диалога и пути снижения напряжённости.