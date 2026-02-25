Новый раунд уже в марте? Зеленский озвучил сроки следующей встречи по Украине
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Новый раунд трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины может пройти в начале марта. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский.
«Она будет, на наш взгляд, в начале марта», — сказал он на брифинге в среду, 25 февраля.
Зеленский также сообщил, что 26 февраля в Женеве состоится встреча секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
«Первый вопрос — пакет восстановления Украины, будут обсуждать детали. Второй вопрос — подготовка трехсторонней встречи. Третий вопрос — Умеров будет проговаривать детали обмена», — отметил он.
Предыдущий раунд трёхсторонних переговоров прошёл в Женеве 17–18 февраля. Тогда стороны обсуждали дальнейшие параметры диалога и возможные шаги по снижению напряжённости. Женевская площадка в последние недели рассматривается как основной формат для подобных контактов.
