Песков: Определять стадию переговоров по Украине сейчас было бы ошибкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о ходе переговорного процесса по Украине.

По его словам, попытки определить текущую стадию диалога или строить прогнозы преждевременны.

«Было бы самой большой ошибкой пытаться сейчас определить какую-то стадию или делать какие-то прогнозы, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. — Я не хочу делать этих ошибок».

Таким образом в Кремле отказались давать оценку этапу возможных консультаций.

Вечером 25 февраля состоялся получасовой телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам главы киевского режима, стороны обсудили подготовку к трёхсторонней встрече, запланированной на начало марта.