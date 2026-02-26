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Опубликовано 26 февраля, 14:10

Песков: Определять стадию переговоров по Украине сейчас было бы ошибкой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о ходе переговорного процесса по Украине.

По его словам, попытки определить текущую стадию диалога или строить прогнозы преждевременны.

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«Было бы самой большой ошибкой пытаться сейчас определить какую-то стадию или делать какие-то прогнозы, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. — Я не хочу делать этих ошибок».

Таким образом в Кремле отказались давать оценку этапу возможных консультаций.

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Вечером 25 февраля состоялся получасовой телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам главы киевского режима, стороны обсудили подготовку к трёхсторонней встрече, запланированной на начало марта.

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Марина Фещенко
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