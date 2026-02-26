Мединский опубликовал фото с места обмена телами погибших военных

Опубликовано фото с места обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Снимок разместил в своём телеграм-канале помощник президента России Владимир Мединский.

На кадре видно, как люди в защитных комбинезонах, масках и перчатках выгружают тела из грузовиков.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал Мединский.

Он не уточнил место проведения процедуры и детали договорённостей. Ранее подобные передачи осуществлялись в рамках гуманитарных соглашений между сторонами.