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Опубликовано 26 февраля, 11:44

Мединский опубликовал фото с места обмена телами погибших военных

Обложка © Telegram / vr_medinskiy

Обложка © Telegram / vr_medinskiy

Опубликовано фото с места обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Снимок разместил в своём телеграм-канале помощник президента России Владимир Мединский.

На кадре видно, как люди в защитных комбинезонах, масках и перчатках выгружают тела из грузовиков.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал Мединский.

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Он не уточнил место проведения процедуры и детали договорённостей. Ранее подобные передачи осуществлялись в рамках гуманитарных соглашений между сторонами.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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