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Опубликовано 26 февраля, 14:09

Войска на Украину и атом в придачу: Раскрыта стратегия Запада по эскалации конфликта

В Госдуме увидели связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и планами ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Сообщения о возможном вводе европейских войск на Украину после урегулирования конфликта и заявления СВР о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие — части одной стратегии. Депутат Госдумы Юрий Швыткин уверен: это свидетельствует о стремлении Европы к эскалации, а не к миру.

«Мы выступаем категорически против ввода какого-либо контингента на территорию Украины. Это лежит вне плоскости мирного урегулирования, ликвидации первопричин украинского кризиса. Любой вариант размещения иностранных войск НАТО для нас неприемлем», — подчеркнул он в интервью «Газете.ru».

Швыткин напомнил, что Госдума уже приняла обращение к парламентам Великобритании, Франции и Германии по вопросу ядерного оружия. По его словам, сложившаяся ситуация доказывает, что европейцы хотят и дальше вмешиваться в украинский кризис.

МИД РФ: Размещение военных контингентов Запада на Украине неприемлемо
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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж рассматривает вариант размещения своего военного контингента из шести тысяч солдат на территории Украины после окончания там боевых действий с Россией. Макрон назвал это вкладом Парижа в систему «безопасности Украины».

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Дарья Нарыкова
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