Собянин сообщил о пяти сбитых БПЛА на подлёте к Москве

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила ещё два украинских беспилотника, приблизившихся к Москве. В итоге общее число дронов, пытавшихся атаковать город за последние часы, увеличилось до пяти.

«Системой ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в тексте градоначальника в Max.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в небе над Москвой было сбито три украинских беспилотника. Сейчас экстренные службы работают на месте падения обломков.