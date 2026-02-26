Собянин сообщил о пяти сбитых БПЛА на подлёте к Москве
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила ещё два украинских беспилотника, приблизившихся к Москве. В итоге общее число дронов, пытавшихся атаковать город за последние часы, увеличилось до пяти.
«Системой ПВО Минобороны уничтожено два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в тексте градоначальника в Max.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в небе над Москвой было сбито три украинских беспилотника. Сейчас экстренные службы работают на месте падения обломков.
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