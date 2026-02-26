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Опубликовано 26 февраля, 18:54

В Брянской области при атаке дрона ранен сотрудник производственной компании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на посёлок Свень-Транспортная. Враг применил БПЛА самолётного типа. В результате удара повреждены производственное помещение и ангар. Ранен сотрудник местной компании.

«Враг снова пытается нанести массированный удар по территории нашего региона с помощью БПЛА самолётного типа. К сожалению, ранен сотрудник производственной компании», — написал он в своём телеграм-канале.

Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Четыре украинских беспилотника сбили за ночь над Тульской областью
Четыре украинских беспилотника сбили за ночь над Тульской областью

Ранее российская система ПВО несколько часов отражала удар украинских беспилотников в небе вблизи Москвы. Всего сбили шесть дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы, информации о пострадавших и разрушениях нет. Из-за атаки в московских аэропортах вводили план «Ковёр».

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Александра Мышляева
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