Собянин: Ещё один БПЛА ВСУ сбили на подлёте к Москве

Силами ПВО Министерства обороны уничтожен БПЛА, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин своём официальном канале в мессенджере MAX.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Напомним, сегодня Москву атаковали дроны: мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, летевших на город. Таким образом, общее число сбитых за последние часы БПЛА достигло 6. На местах падения обломков работают экстренные службы.