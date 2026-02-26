Собянин: Ещё один БПЛА ВСУ сбили на подлёте к Москве
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Силами ПВО Министерства обороны уничтожен БПЛА, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин своём официальном канале в мессенджере MAX.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Напомним, сегодня Москву атаковали дроны: мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, летевших на город. Таким образом, общее число сбитых за последние часы БПЛА достигло 6. На местах падения обломков работают экстренные службы.
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