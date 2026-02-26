Шведские военные перехватили дрон, летящий к французскому авианосцу
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Вооружённые силы Швеции расследуют инцидент с подозрительным беспилотником, замеченным над территориальными водами страны. Об этом сообщается в пресс-релизе шведской армии.
Судно ВМС королевства обнаружило дрон во время морского патрулирования в проливе Эресунн. Военные приняли меры по его нейтрализации, после чего аппарат пропал с радаров.
Утверждается, что беспилотник приближался к французскому авианосцу «Шарль де Голль», который сейчас находится у южного побережья Швеции. Происхождение БПЛА не установлено.
Ранее в американских СМИ со ссылкой на украинских военных рассказали, что бойцы ВСУ борются с беспилотниками при помощи ножниц, перерезая оптоволоконные кабели управления. Солдаты режут любые обнаруженные кабели, не определяя их принадлежность, используя ножницы, тактические ножи и другие инструменты. Небо на украинском фронте настолько насыщено дронами, что военнослужащие не могут их различить: наткнувшись на оптоволоконный кабель от БПЛА, они бросаются кромсать его, не разбираясь, чей это аппарат. А операторы РЭБ в панике глушат все сигналы от ближайших беспилотников — как своих, так и российских.
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