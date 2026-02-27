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Опубликовано 27 февраля, 00:12

Депутаты предложили повысить компенсации пострадавшим от атак БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Михаил Делягин обратились к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой повысить выплаты гражданам и организациям, пострадавшим от ударов беспилотников и ракет. Письмо есть в распоряжении Life.ru.

По словам Гусева, к депутатам поступает много жалоб — текущие компенсации не покрывают реальную стоимость утрат. Люди теряют жильё, машины и всё имущество, а выплаты остаются символическими, особенно на фоне роста цен.

Авторы инициативы отмечают, что взыскать ущерб с агрессора через суд невозможно, так как он находится за пределами России. Поэтому государство должно взять на себя полную ответственность за поддержку пострадавших.

Депутаты предлагают:

  • компенсировать ущерб от уничтоженных автомобилей, особенно если машина — основное средство передвижения или заработка;
  • при полном разрушении жилья предоставлять либо новую квартиру, либо деньги по рыночной стоимости;
  • ремонтировать повреждённое жильё за счёт бюджета;
  • увеличить выплаты за имущество минимум в два раза с регулярной индексацией;
  • отменить закрытый перечень «имущества первой необходимости» и возмещать любой ущерб при наличии документов.

«Компенсации должны быть реальными, а не формальными. Люди не должны оставаться один на один с последствиями атак», — подчеркнул Гусев.

Депутаты просят правительство изменить правила выплат и выделить регионам больше средств на помощь пострадавшим.

Мишустин: Коммунальные платежи не должны превышать 22% дохода
Мишустин: Коммунальные платежи не должны превышать 22% дохода

Ранее в Госдуме предложили компенсировать расходы на ЖКХ для пенсионеров. После 85 лет предлагается полная компенсация, а после 65 — оплата половины счетов. С инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.

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Лия Мурадьян
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