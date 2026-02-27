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Регион
Опубликовано 26 февраля, 23:53

Два украинских БПЛА сбили на подлёте к Москве после полуночи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Дроны уничтожили после двух часов ночи 27 февраля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Сообщение о ликвидации летевших на Москву дронов ВСУ появились с разницей в 10 минут. Как сообщил мэр Москвы, сейчас на местах падения обломков уже работают сотрудники экстренных службы и других ведомств. О деталях последствий на земле не сообщается.

За три часа ПВО сбила 53 украинских дрона над Россией
За три часа ПВО сбила 53 украинских дрона над Россией

Напомним, что за прошедшие стуки 26 февраля на подлёте к Москве сбили 27 украинских БПЛА. Сразу три дрона ликвидировали ближе к полуночи. Также продолжается беспилотная атака на другие регионы России, включая Белгородскую область.

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Лия Мурадьян
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