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Опубликовано 27 февраля, 04:29

ПВО сбила 95 украинских беспилотников над Россией за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 23:00 26 февраля до 07:00 27 февраля дежурные расчёты ПВО ликвидировали дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву. Атака также отражалась над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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А в ночь на 26 февраля расчёты ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа. Семь БПЛА были сбиты над Брянской областью, четыре – над Тульской, два – над Калужской. Ещё по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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Артём Гапоненко
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