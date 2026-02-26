ПВО за ночь уничтожила 17 украинских БПЛА над регионами РФ

Минувшей ночью российские регионы и акватории двух морей вновь подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны России, с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа.

Под ударом оказались сразу несколько направлений: семь БПЛА были сбиты над Брянской областью, четыре – над Тульской, два – над Калужской. Ещё по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

По данным военного ведомства, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы. Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее Life.ru писал о резонансном заявлении из Вашингтона. По словам украинского посла в США Ольги Стефанишиной, Госдепартамент после атаки ВСУ на Новороссийск потребовал от Киева воздерживаться от ударов по американским интересам.