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Регион
Опубликовано 26 февраля, 04:35

ПВО за ночь уничтожила 17 украинских БПЛА над регионами РФ

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Минувшей ночью российские регионы и акватории двух морей вновь подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны России, с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа.

Под ударом оказались сразу несколько направлений: семь БПЛА были сбиты над Брянской областью, четыре – над Тульской, два – над Калужской. Ещё по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

По данным военного ведомства, все цели были своевременно обнаружены и ликвидированы. Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.

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Ранее Life.ru писал о резонансном заявлении из Вашингтона. По словам украинского посла в США Ольги Стефанишиной, Госдепартамент после атаки ВСУ на Новороссийск потребовал от Киева воздерживаться от ударов по американским интересам.

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Юния Ларсон
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