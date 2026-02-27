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Опубликовано 27 февраля, 07:36

ВС России находятся в считаных километрах от Краматорска

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Расстояние от позиций ВС РФ до Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) местами не превышает 15 километров. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах.

«На некоторых участках оно [расстояние] не превышает 15 километров», — сказал собеседник.

Как пишет ТАСС, украинская группировка в Краматорске сейчас находится под огнём реактивной и ствольной артиллерии.

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Ранее российский разведчик рассказал, как украинские дроноводы получали выплаты за уничтожение фейковых позиций ВС РФ. По его словам, наши бойцы производят на 3D-принтерах копии терминалов Starlink, чем приманивают дроны ВСУ.

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Матвей Константинов
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