Расстояние от позиций ВС РФ до Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР) местами не превышает 15 километров. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах.

«На некоторых участках оно [расстояние] не превышает 15 километров», — сказал собеседник.

Как пишет ТАСС, украинская группировка в Краматорске сейчас находится под огнём реактивной и ствольной артиллерии.

Ранее российский разведчик рассказал, как украинские дроноводы получали выплаты за уничтожение фейковых позиций ВС РФ. По его словам, наши бойцы производят на 3D-принтерах копии терминалов Starlink, чем приманивают дроны ВСУ.