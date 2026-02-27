Минобороны РФ сообщило о 8 «ударах возмездия» по объектам ВСУ за неделю
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В Минобороны России подвели итоги недели, рассказав о характере ударов по военным объектам противника. С 21 по 27 февраля российские войска провели две массированные и шесть групповых атак.
В ведомстве уточнили, что эти действия стали ответом на террористические атаки киевского режима против гражданской инфраструктуры в российских регионах. Все назначенные цели были поражены.
Под прицел попали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, а также топливной и транспортной инфраструктуре, задействованной в интересах Вооружённых сил Украины.
Особое внимание уделили местам подготовки и запуска ударных беспилотников. Также были атакованы пункты временной дислокации украинских подразделений и позиции, где находились иностранные наемники.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.