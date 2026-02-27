Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля, 13:07

Песков: Значительного изменения позиции Киева констатировать не приходится

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Киевский режим существенно не поменял свою позицию в преддверии нового раунда переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Существенного изменения позиции киевского режима констатировать не приходится», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков подтвердил продолжение переговоров в рамках трёхстороннего формата «Россия-США-Украина».

Песков допустил саммит Путина и Зеленского только с одной целью – поставить точку
Песков допустил саммит Путина и Зеленского только с одной целью – поставить точку

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и главарь киевского режима Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Экс-комик выразил надежду на урегулирование до конца года. Однако Трамп считает, что конфликт слишком затянулся, и предпочёл бы завершить его за месяц. Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф заявлял, что следующий раунд переговоров должен пройти в течение 10 дней.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar