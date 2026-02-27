Песков: Значительного изменения позиции Киева констатировать не приходится
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Киевский режим существенно не поменял свою позицию в преддверии нового раунда переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Существенного изменения позиции киевского режима констатировать не приходится», — сказал представитель Кремля.
Вместе с тем Песков подтвердил продолжение переговоров в рамках трёхстороннего формата «Россия-США-Украина».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и главарь киевского режима Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Экс-комик выразил надежду на урегулирование до конца года. Однако Трамп считает, что конфликт слишком затянулся, и предпочёл бы завершить его за месяц. Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф заявлял, что следующий раунд переговоров должен пройти в течение 10 дней.
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