Песков назвал абсурдной версию о российском дроне вблизи авианосца «Шарль де Голль»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о деталях инцидента с беспилотником около шведского Мальмё. При этом он назвал абсурдными заявления СМИ о российском происхождении дрона, основанные лишь на том, что рядом находилось российское судно.

«Если то, как вы передаёте формулировку, она верна — в том плане, что, поскольку рядом было российское судно, то значит, что дрон — российский, то это достаточно абсурдное заявление», — указал представитель Кремля на брифинге.

Напомним, ранее шведские военные с помощью РЭБ подавили дрон, летевший в сторону французского авианосца «Шарль де Голль» у берегов Швеции. Местный телеканал SVT уже поспешил связать инцидент с Россией.