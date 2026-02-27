Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля, 13:16

Песков назвал абсурдной версию о российском дроне вблизи авианосца «Шарль де Голль»

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о деталях инцидента с беспилотником около шведского Мальмё. При этом он назвал абсурдными заявления СМИ о российском происхождении дрона, основанные лишь на том, что рядом находилось российское судно.

«Если то, как вы передаёте формулировку, она верна — в том плане, что, поскольку рядом было российское судно, то значит, что дрон — российский, то это достаточно абсурдное заявление», — указал представитель Кремля на брифинге.

США потеряли над Персидским заливом дорогой беспилотник и обвинили Россию с КНР
США потеряли над Персидским заливом дорогой беспилотник и обвинили Россию с КНР

Напомним, ранее шведские военные с помощью РЭБ подавили дрон, летевший в сторону французского авианосца «Шарль де Голль» у берегов Швеции. Местный телеканал SVT уже поспешил связать инцидент с Россией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Швеция
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar