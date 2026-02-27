Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 февраля, 12:47

Беспилотник заметили рядом с авианосцем «Шарль-де-Голль» в порту Швеции

Обложка © Wikipedia / Gaule96

Обложка © Wikipedia / Gaule96

Беспилотник приблизился к французскому авианосцу «Шарль-де-Голль», пришвартованному в Швеции для участия в стратегических учениях. Дрон был замечен шведскими военными, которые начали операцию по подавлению сигнала, после чего аппарат исчез. Об этом сообщил портал SVT Nyheter.

БПЛА поднялся с судна, находившегося поблизости, и направился в сторону авианосца. По мнению шведских СМИ, дрон мог быть российским.

«Шарль-де-Голль» является крупнейшим неамериканским атомным авианосцем с длиной более 260 метров, на борту которого обычно находятся несколько тысяч моряков и около 30 истребителей.

США стянули к Ирану 150 самолётов и два авианосца
США стянули к Ирану 150 самолётов и два авианосца

Ранее сообщалось, что вооружённые силы Швеции начали расследование инцидента с подозрительным беспилотником над территориальными водами страны. Судно ВМС обнаружило дрон во время патрулирования в проливе Эресунн и приняло меры по его нейтрализации, после чего аппарат пропал с радаров.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Швеция
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar