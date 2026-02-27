Зеленский увидел «окно возможностей» для завершения конфликта

«Я действительно думаю про следующий год. Но зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс закончить конфликт до осени. До выборов в [Конгресс] США. <...> Если будет возможно достичь мира, то сейчас у нас есть это окно возможностей», — сказал Зеленский.