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Опубликовано 27 февраля, 11:11

Зеленский увидел «окно возможностей» для завершения конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил, что военные действия могут завершиться в следующем году. Слова киевского главаря приводит британский Sky News.

«Я действительно думаю про следующий год. Но зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс закончить конфликт до осени. До выборов в [Конгресс] США. <...> Если будет возможно достичь мира, то сейчас у нас есть это окно возможностей», — сказал Зеленский.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для проведения переговоров. При этом он в очередной раз исключил возможность отказа от территорий Донбасса. В Кремле отмечали, что встреча возможна только для финализации договорённостей.

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Полина Никифорова
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