Зеленский увидел «окно возможностей» для завершения конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский заявил, что военные действия могут завершиться в следующем году. Слова киевского главаря приводит британский Sky News.
«Я действительно думаю про следующий год. Но зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс закончить конфликт до осени. До выборов в [Конгресс] США. <...> Если будет возможно достичь мира, то сейчас у нас есть это окно возможностей», — сказал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным для проведения переговоров. При этом он в очередной раз исключил возможность отказа от территорий Донбасса. В Кремле отмечали, что встреча возможна только для финализации договорённостей.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.