Российские силы ПВО сбили 44 украинских дрона за 5 часов

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 44 украинских беспилотника самолётного типа за 5 часов в период с 8.00 до 13.00. Данное заявление сделали в Министерстве обороны России.

Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Курской области, где дежурные силы ПВО ликвидировали 22 аппарата. Ещё 14 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, шесть — над Республикой Крым. Кроме того, по одному беспилотнику перехватили над территорией Брянской области и в акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось, что российские ПВО за ночь уничтожили 95 украинских дронов. Расчёты ПВО ликвидировали БПЛА над территориями 11 регионов России. В частности, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Краснодарском крае и Московском регионе, включая пять аппаратов, летевших на Москву.