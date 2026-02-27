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Опубликовано 27 февраля, 11:58
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В Свердловской области завыли сирены на фоне ракетной угрозы — видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Днём 27 февраля в Свердловской области, Пермском крае, Татарстане и других регионах России объявили режим ракетной опасности. Для оповещения жителей включили электросирены и акустические системы с голосовыми сообщениями.

Сирены впервые включили в Свердловской области. Видео © Telegram / URA.RU

Жители Свердловской области впервые услышали сигнал тревоги, сообщает URA.ru. Губернатор Денис Паслер предупредил — службы региона принимают все меры для обеспечения безопасности. Людям рекомендуют зайти в помещение, не подходить к окнам и укрыться в защищённом месте.

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Как сообщал Life.ru, в Казани из-за ракетной угрозы детей из детских садов и школьников срочно перевели в цокольные помещения. В городе ввели экстренные меры для защиты населения.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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