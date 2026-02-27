Белоусов отметил бесстрашие бойцов ССО в ходе спецоперации

Военнослужащие российских подразделений Сил специальных операций (ССО) бесстрашно и решительно выполняют задачи в зоне проведения СВО. Об этом говорится в приказе министра обороны Андрея Белоусова с поздравлением по случаю праздника.

«Военнослужащие этого структурного формирования неизменно демонстрируют высокий профессионализм и отличную выучку, способность решать важные задачи по защите национальных интересов страны в любой точке мира», — говорится в тексте.

По словам министра, всесторонняя подготовка, наивысший уровень владения оружием и техникой, мужество и героизм помогают военнослужащим специальных подразделений эффективно выполнять ответственные задачи и шаг за шагом приближать победу. Белоусов уверен, что бойцы ССО будут и далее вносить значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за безупречную службу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества», — добавил глава Минобороны.

Напомним, 27 февраля в России отмечается День сил специальных операций. Этот род войск образован в 2009 году во время реформ в армии и в ходе спецоперации на Украине его военнослужащие выполняют самые ответственные задачи. С праздником всех причастных уже поздравил президент Владимир Путин.