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Опубликовано 27 февраля, 12:03

Белоусов отметил бесстрашие бойцов ССО в ходе спецоперации

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Андрей Белоусов. Обложка © Life.ru

Военнослужащие российских подразделений Сил специальных операций (ССО) бесстрашно и решительно выполняют задачи в зоне проведения СВО. Об этом говорится в приказе министра обороны Андрея Белоусова с поздравлением по случаю праздника.

«Военнослужащие этого структурного формирования неизменно демонстрируют высокий профессионализм и отличную выучку, способность решать важные задачи по защите национальных интересов страны в любой точке мира», — говорится в тексте.

По словам министра, всесторонняя подготовка, наивысший уровень владения оружием и техникой, мужество и героизм помогают военнослужащим специальных подразделений эффективно выполнять ответственные задачи и шаг за шагом приближать победу. Белоусов уверен, что бойцы ССО будут и далее вносить значимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за безупречную службу. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества», — добавил глава Минобороны.

Путин попросил бойцов СВО передать слова поддержки их семьям
Путин попросил бойцов СВО передать слова поддержки их семьям

Напомним, 27 февраля в России отмечается День сил специальных операций. Этот род войск образован в 2009 году во время реформ в армии и в ходе спецоперации на Украине его военнослужащие выполняют самые ответственные задачи. С праздником всех причастных уже поздравил президент Владимир Путин.

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Матвей Константинов
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