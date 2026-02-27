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Опубликовано 27 февраля, 13:06

В США назвали причины неудач украинской армии на фронте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Вооружённые силы Украины не смогли добиться значимых успехов на фронте из-за эффективных действий Армии России. Такое мнение газете New York Times высказал американский военный аналитик Майкл Кофман.

«Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она пытается расширить свою ударную кампанию против России, но ограничена во времени из-за усталости в рядах и эффективности российской армии, особенно в холодную зиму», — отметил Кофман.

Трудности ВСУ усугубляет нестабильная западная поддержка и массовые случаи самовольного оставления частей, что подрывает боеспособность. По его мнению, эффективность украинских подразделений на передовой постепенно снижается.

Новости СВО. ВС РФ вошли в Сумскую область, утопили логистику ВСУ у Константиновки, Трамп дал месяц на мир, 27 февраля
Новости СВО. ВС РФ вошли в Сумскую область, утопили логистику ВСУ у Константиновки, Трамп дал месяц на мир, 27 февраля

Ранее сообщалось, что каждый массированный удар российских войск по военным объектам на Украине уменьшает возможности ВСУ. Системные удары наносят ощутимый ущерб украинской армии и ПВО крупных объектов, а также сказываются на ситуации на фронте и настроениях в обществе.

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Милена Скрипальщикова
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