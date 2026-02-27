Вооружённые силы Украины не смогли добиться значимых успехов на фронте из-за эффективных действий Армии России. Такое мнение газете New York Times высказал американский военный аналитик Майкл Кофман.

«Я думаю, что проблема Украины заключается в том, что она пытается расширить свою ударную кампанию против России, но ограничена во времени из-за усталости в рядах и эффективности российской армии, особенно в холодную зиму», — отметил Кофман.

Трудности ВСУ усугубляет нестабильная западная поддержка и массовые случаи самовольного оставления частей, что подрывает боеспособность. По его мнению, эффективность украинских подразделений на передовой постепенно снижается.

Ранее сообщалось, что каждый массированный удар российских войск по военным объектам на Украине уменьшает возможности ВСУ. Системные удары наносят ощутимый ущерб украинской армии и ПВО крупных объектов, а также сказываются на ситуации на фронте и настроениях в обществе.