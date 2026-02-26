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Опубликовано 26 февраля, 13:46

Мощные удары Армии России сильно бьют по возможностям ВСУ и ПВО Украины, заявил генерал

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Каждый массированный удар ВС России по военным объектам на Украине бьёт по возможностям ВСУ — это признают даже эксперты. Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой уверен: системные удары неизбежно сказываются и на ситуации на фронте, и на настроениях в украинском обществе.

«Каждый удар ВС России ослабляет как киевский режим, так и Вооружённые силы Украины и системы ПВО крупных объектов. Это серьёзный ущерб для ВСУ. Это чувствуется с каждым новым ударом», — подчеркнул генерал в интервью NEWS.ru.

По его словам, давление украинской армии в зоне СВО снижается, а градус недовольства властью среди гражданского населения растёт. Эксперт отмечает: ослабление ПВО и военной инфраструктуры лишает ВСУ возможности эффективно отвечать на удары, что создаёт кумулятивный эффект. С каждым новым эпизодом ресурсы обороны истончаются, а последствия для киевского режима становятся всё ощутимее.

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Ранее Life.ru сообщал, что Армия России поразила предприятия ВПК и энергообъекты Украины высокоточным оружием. По данным МО РФ, удар стал ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России.

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Дарья Нарыкова
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