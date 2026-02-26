«Уговоры с нацистами бесполезны»: ВСУ ждёт смертоносный ответ за атаку по Смоленской области

Ответ на удар ВСУ по заводу «Дорогобуж» в Смоленской области должен быть продолжительным, а не разовым, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, противник намеренно выбирает наиболее опасные цели. Не исключено, что удар был комбинированным: дроны использовались как приманка, а основной удар могли нанести ракеты «Фламинго».

Одну из них, возможно, сбили на подлёте. Собеседник сайта MK.ru уверен, что к атаке причастны западные союзники Украины, которые поставляют разведданные и помогают планировать удары. Он отметил, что атаки, скорее всего, наносились с территории Черниговской области, по которой Россия уже работает. И чем хуже для ВСУ ситуация на фронте, тем болезненнее они бьют по тылам. Ответ России должен быть жёстким.

«Хотя бы неделю и так, чтобы противник не имел возможности передохнуть. Надо выявлять такие же чувствительные цели. И снова бить. Уговоры с нацистами бесполезны. Вопрос давно назрел, и его придётся решать. И если использовать «Орешник», то не один, а пять», — заключил эксперт.