В Смоленской области окажут помощь семьям погибших при атаке ВСУ на завод

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что власти региона окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в результате атаки украинских военных на производство минеральных удобрений «Дорогобуж». Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

«Искренне соболезную семьям погибших. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших», — написал глава региона.

Напомним, утром 25 февраля беспилотники ВСУ атаковали завод по производству удобрений в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате удара вспыхнул сильный пожар. Погибли 7 человек, не менее 10 — пострадали.