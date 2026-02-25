Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 15:02

В Смоленской области окажут помощь семьям погибших при атаке ВСУ на завод

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert Wolski

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что власти региона окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в результате атаки украинских военных на производство минеральных удобрений «Дорогобуж». Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

«Искренне соболезную семьям погибших. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавших», — написал глава региона.

Очевидцы сравнили атаку ВСУ на химзавод в Смоленской области с землетрясением
Очевидцы сравнили атаку ВСУ на химзавод в Смоленской области с землетрясением

Напомним, утром 25 февраля беспилотники ВСУ атаковали завод по производству удобрений в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате удара вспыхнул сильный пожар. Погибли 7 человек, не менее 10 — пострадали.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar