Очевидцы сравнили атаку ВСУ на химзавод в Смоленской области с землетрясением

Завод химических удобрений в Дорогобуже Смоленской области атаковали украинские беспилотники, передаёт с места ЧП корреспондент «Ленты.ру». По его словам, удары пришлись по предприятию ПАО «Дорогобуж», в частности, по цехам аммиака и селитры, что привело к пожару.

Жительница дома на улице Седова рассказала, что около половины шестого утра над городом летали вертолёты и дроны. Один беспилотник, светящийся синим и зелёным, проследовал прямо над её домом. Женщина отметила, что беспилотники сбивают ракетами, а на выездах из города всё перекрыто. В школах отменили занятия, в магазинах раскупили бутилированную воду, в квартирах пропала вода. Эти данные подтвердили и другие собеседники издания.

«Нас всю ночь бомбили беспилотники. В 4:45 я вообще проснулась от взрывной волны сродни землетрясению, а муж в районе 6 утра от ещё одной», — добавила жительница дома по улице Мира.

Напомним, утром 25 февраля в Смоленской области беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие по производству удобрений в Дорогобужском районе. После удара начался пожар, погибли четыре человека. По предварительным данным, среди жертв — трое спасателей.