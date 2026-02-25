Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
25 февраля, 11:44

Количество погибших при ударе ВСУ по заводу под Смоленском возросло до 7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Семь человек погибли, ещё десять ранены при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области, сообщает СК РФ. В результате детонации взрывных устройств пострадали только гражданские лица.

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли 7 человек, не менее 10 получили ранения», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Повреждения получила инфраструктура завода, здание пожарной части и пожарная машина. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Напомним, утром 25 февраля беспилотники ВСУ атаковали завод по производству удобрений в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате удара вспыхнул сильный пожар. Первоначально сообщалось о четырёх погибших, по предварительным данным, среди них трое спасателей. Очевидцы сравнивали произошедшее с землетрясением.

