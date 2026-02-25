Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 10:30

После удара ВСУ по химзаводу под Смоленском могут объявить эвакуацию

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Смоленской области решают вопрос о возможной эвакуации населения из районов, находящихся рядом с предприятием «Дорогобуж», которое загорелось после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. Он напомнил, что четыре человека погибли и 10 получили ранения.

«В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта», — написал чиновник в мессенджере Max.

Мирошник: 14 россиян погибли и более 100 ранены от атак ВСУ за неделю
Мирошник: 14 россиян погибли и более 100 ранены от атак ВСУ за неделю

Напомним, утром 25 февраля в Смоленской области беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие по производству удобрений в Дорогобужском районе. После удара начался пожар, погибли четыре человека. По предварительным данным, среди жертв — трое спасателей. Очевидцы сравнили атаку ВСУ на химзавод с землетрясением.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar