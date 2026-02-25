После удара ВСУ по химзаводу под Смоленском могут объявить эвакуацию
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Смоленской области решают вопрос о возможной эвакуации населения из районов, находящихся рядом с предприятием «Дорогобуж», которое загорелось после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. Он напомнил, что четыре человека погибли и 10 получили ранения.
«В целях минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта», — написал чиновник в мессенджере Max.
Напомним, утром 25 февраля в Смоленской области беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие по производству удобрений в Дорогобужском районе. После удара начался пожар, погибли четыре человека. По предварительным данным, среди жертв — трое спасателей. Очевидцы сравнили атаку ВСУ на химзавод с землетрясением.
