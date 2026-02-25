После удара ВСУ по химзаводу под Смоленском могут объявить эвакуацию

В Смоленской области решают вопрос о возможной эвакуации населения из районов, находящихся рядом с предприятием «Дорогобуж», которое загорелось после атаки ВСУ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. Он напомнил, что четыре человека погибли и 10 получили ранения.