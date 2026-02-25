4 человека погибли и 10 пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Смоленской области

Во время ночной атаки ВСУ по гражданскому предприятию в Смоленской области погибли четверо сотрудников организации. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин у себя в телеграм-канале.

«Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО «Дорогобуж». Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. 10 ранены», — сказал губернатор.

По предварительной информации, в результате террористической атаки ВСУ погибли четверо и ранены десять сотрудников предприятия. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

На месте ЧП работают спасатели, очаги возгорания уже локализованы. Для минимизации угроз рассматривается возможность эвакуации жителей ближайшего населённого пункта. Правительство Смоленской области окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших и погибших. К оценке последствий привлекут специалистов Ростехнадзора и Росприроднадзора.

В целях безопасности в регионе перевели всех школьников на дистант, а занятия в детских садах отменены.