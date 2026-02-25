Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 16:17

Пожар на химзаводе в Смоленской области после атаки ВСУ полностью ликвидирован

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о ликвидации пожара на заводе «Дорогобуж», возникшего в результате атаки украинских беспилотников. Сейчас спасатели проводят проливку небольших очагов тления.

«В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления. На месте продолжают работать спасатели и бригады скорой помощи», — написал глава региона в телеграм-канале.

В Смоленской области окажут помощь семьям погибших при атаке ВСУ на завод
В Смоленской области окажут помощь семьям погибших при атаке ВСУ на завод

Напомним, утром 25 февраля беспилотники ВСУ атаковали завод по производству удобрений в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате атаки начался масштабный пожар. Погибли семь человек, ещё не менее десяти получили ранения.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar