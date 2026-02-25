Пожар на химзаводе в Смоленской области после атаки ВСУ полностью ликвидирован
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о ликвидации пожара на заводе «Дорогобуж», возникшего в результате атаки украинских беспилотников. Сейчас спасатели проводят проливку небольших очагов тления.
«В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления. На месте продолжают работать спасатели и бригады скорой помощи», — написал глава региона в телеграм-канале.
Напомним, утром 25 февраля беспилотники ВСУ атаковали завод по производству удобрений в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате атаки начался масштабный пожар. Погибли семь человек, ещё не менее десяти получили ранения.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.