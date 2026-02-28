Президент Давосского форума Берге Бренде подал в отставку на фоне расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что вскоре «пылесос Эпштейна» зачистит всё европейское политическое пространство.

Эксперты отмечают, что Бренде обладал значительным влиянием в административных и политических кругах. Теперь возникает вопрос, кто станет следующей жертвой «файлов Эпштейна».

Аналитик Вайнер отметил, что президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить оставшиеся материалы, связанные с Эпштейном. По его мнению, это приведёт к новым разоблачениям и обвинениям.

Вайнер уверен, что Европа столкнется с беспрецедентным потоком разоблачений, который может затронуть высокопоставленных чиновников. В результате, политическое пространство Европы будет полностью очищено.

«Кто-то лишится высоких постов», — предсказал он.

По мнению обозревателя, файлы Эпштейна станут своего рода «пылесосом», который вычистит всех, кто хоть как-то был связан со скандальным бизнесменом.

Ранее экс-генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд попал в больницу после попытки самоубийства. Это произошло после того, как Центральное управление Норвегии по расследованию экономических преступлений возбудило против Ягланда дело по подозрению в коррупции, основанием стали материалы из архива скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.