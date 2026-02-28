Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 09:28

Политолог заявил, что вскоре «пылесос Эпштейна» зачистит всё политическое пространство ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Президент Давосского форума Берге Бренде подал в отставку на фоне расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что вскоре «пылесос Эпштейна» зачистит всё европейское политическое пространство.

Эксперты отмечают, что Бренде обладал значительным влиянием в административных и политических кругах. Теперь возникает вопрос, кто станет следующей жертвой «файлов Эпштейна».

Аналитик Вайнер отметил, что президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить оставшиеся материалы, связанные с Эпштейном. По его мнению, это приведёт к новым разоблачениям и обвинениям.

Вайнер уверен, что Европа столкнется с беспрецедентным потоком разоблачений, который может затронуть высокопоставленных чиновников. В результате, политическое пространство Европы будет полностью очищено.

«Кто-то лишится высоких постов», — предсказал он.

По мнению обозревателя, файлы Эпштейна станут своего рода «пылесосом», который вычистит всех, кто хоть как-то был связан со скандальным бизнесменом.

Дмитриев усомнился в словах Хиллари Клинтон, которая забыла о встречах с Эпштейном
Дмитриев усомнился в словах Хиллари Клинтон, которая забыла о встречах с Эпштейном

Ранее экс-генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд попал в больницу после попытки самоубийства. Это произошло после того, как Центральное управление Норвегии по расследованию экономических преступлений возбудило против Ягланда дело по подозрению в коррупции, основанием стали материалы из архива скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Файлы Эпштейна
  • Джеффри Эпштейн
  • ЕС
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar