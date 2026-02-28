Психоаналитик о Галустяне: Женился по малолетке, а теперь пустился во все тяжкие

Михаил Галустян, объявивший о разводе после 18 лет брака, признался, что у него новые отношения. Психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, почему комик «вляпался» в новую любовь и почему этот сценарий был предсказуем.

По словам эксперта, Галустян производит впечатление мужчины, который однажды, женившись «по малолетке, поймал жар-птицу за хвост». Ему с самого начала повезло: не было неудачных пробных браков, подрывающих самооценку. Лучшие годы становления он прожил с нетоксичной и любящей женщиной.

«Он не побоялся влюбиться снова в тот момент, когда у него начался мужской гормональный кризис. Он не побоялся влюбиться в первую встречную, потому что в его жизни не было тягчайших падений, предательств со стороны женщины», — отметила собеседница.

Она полагает, что Галустян живёт в иллюзиях о том, что женский мир и коварство — это несопоставимые вещи. Все женщины ему улыбаются, поэтому он «вляпался, как кур в ощип» в первую же прекрасную даму, которая ответила взаимностью.

Психоаналитик назвала это классической историей мужчины, обласканного женщиной.

Напомним, что Михаил Галустян недавно признался, что его сердце вновь занято. Имя новой возлюбленной он раскрывать не стал, однако СМИ быстро навели справки. Журналисты выяснили, что его новую любовь зовут Лилия Киосе. Она не является медийной персоной и работает художником по гриму.