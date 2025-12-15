Прямая линия 2025
15 декабря, 18:10

«У Серёжи своя жизнь»: Галустян признался, что давно не общается со Светлаковым

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Михаил Галустян рассказал, что уже давно не поддерживает связь с бывшим коллегой Сергеем Светлаковым. В недавнем интервью комик признался, что их творческие пути разошлись, и новых совместных проектов не планируется. Галустян добавил, что у каждого теперь своя жизнь, но годы работы вместе они вспоминают с теплом.

«К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, проектов совместных не намечается. У Серёжи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь», цитирует Галустяна «Е1.Ru».

Галустян и Светлаков совместно создавали популярные проекты «Наша Russia» и «Русские не смеются», которые принесли им широкую известность в России.

Ранее шоумен Дмитрий Нагиев появился на ковровой дорожке в честь премьеры фильма «Ёлки 12» и откровенно заявил, что вынужден работать ради денег на лекарства. Его откровенное замечание о необходимости заработка для лечения вызвало у присутствующих вопросы о состоянии здоровья.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

Полина Никифорова
