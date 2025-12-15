«У Серёжи своя жизнь»: Галустян признался, что давно не общается со Светлаковым

Михаил Галустян рассказал, что уже давно не поддерживает связь с бывшим коллегой Сергеем Светлаковым. В недавнем интервью комик признался, что их творческие пути разошлись, и новых совместных проектов не планируется. Галустян добавил, что у каждого теперь своя жизнь, но годы работы вместе они вспоминают с теплом.

«К сожалению, нечасто общаемся, отношения практически не поддерживаем. Соответственно, проектов совместных не намечается. У Серёжи своя хорошая, интересная жизнь, у меня своя интересная жизнь», — цитирует Галустяна «Е1.Ru».

Галустян и Светлаков совместно создавали популярные проекты «Наша Russia» и «Русские не смеются», которые принесли им широкую известность в России.

