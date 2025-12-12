Не только «Наша Russia»! В честь дня рождения Сергея Светлакова вспоминаем 7 его лучших ролей

Сергей Светлаков 12 декабря 2025 года отмечает свой 48-й день рождения. Будущий актёр, продюсер и ведущий появился на свет в 1977 году в Свердловске. Теперь это Екатеринбург. Свою карьеру он начал 30 лет назад, в 1995 году, а с 2000-го по 2009-й выступал в команде КВН «Уральские пельмени». Но настоящая слава пришла к Сергею Светлакову после ситкома «Наша Russia». Там он проявил себя как универсальный актёр. Не играл, пожалуй, только животных. Конечно, в подборке лучших ролей будет «Наша Раша». Но в фильмографии Светлакова есть разные перевоплощения, показываем лучше из них в материале.

Пётр Найдёнов, похититель (фильм «Камень», 2012)

Сергей Светлаков сыграл похитителя в неонуаре «Камень» 2012 года. Фото © Кадр из фильма «Камень», режиссёр Вячеслав Каминский, сценаристы Юсуп Разыков, Олег Антонов, Алена Аловая и др. / Kinopoisk

Это во всех смыслах необычная для Сергея Светлакова роль. Он сыграл в психологическом неонуарном триллере похитителя ребёнка. По сюжету у бизнесмена Влада Гиреева крадут сына Колю. Похититель — Пётр Найдёнов, он просит называть себя Камень. К Коле он никаких негативных чувств не испытывает, к его отцу — да. В детстве Гиреев предал Найдёнова. В итоге с ребёнком всё хорошо: Камень учит его стрелять и выживать в тайге, мальчик доходит до цивилизации. А мужчины погибают, оба. Фильм снят по роману Юрия Бригадира «Не жить», написанному в 2009 году.

Сергей Гущин, архитектор (фильм «Джунгли», 2012)

Главная роль Сергея Светлакова в комедии «Джунгли» — архитектор. Фото © Кадр из фильма «Джунгли», режиссёр Александр Войтинский, сценаристы Алексей Фёдоров, Олег Маловичко и др. / Kinopoisk

В комедии «Джунгли» Сергей Светлаков тоже сыграл одну из главных ролей. Сергей Гущин — архитектор, он случайно сталкивается со спортсменкой Мариной Соколовой и женится на ней. Через три года у них кризис, Гущин предлагает полететь на острова. Там семейную пару чуть не съедают аборигены. Неплохая абсурдистская приключенческая комедия в духе начала десятых.

Сергей Светлаков, ведущий (фильм «Горько!», 2013)

День рождения Сергея Светлакова 12 декабря 2025 года. В комедии «Горько!» он сыграл себя. Фото © Кадр из фильма «Горько!», режиссёр Жора Крыжовников, сценаристы Алексей Казаков, Николай Куликов, Жора Крыжовников и др. / Kinopoisk

Фильм «Горько!» для многих стал культовой комедией. В центре внимания — миллениальская свадьба. Главные герои устраивают два мероприятия: одно для родителей, другое — в формате светской тусовки. Проваливаются оба, два мира смешиваются, всё заканчивается ОМОНом. Сергей Светлаков был приглашён как камео, играл самого себя. По сюжету его позвали как звёздного ведущего, но ухари из семьи жениха напоили актёра до невменяемого состояния. На этом было построено немало шуток.

Толя, бывший муж (фильм «Жених», 2016)

Продюсеру, актёру и ведущему Сергею Светлакову 48 лет! Вспоминаем лучшие роли актёра. Фото © Кадр из фильма «Жених», режиссёр Александр Незлобин, сценаристы Александр Незлобин, Сергей Светлаков / Kinopoisk

Фильм «Жених» 2016 года крутится вокруг любовного треугольника. По сюжету немец Гельмут знакомится с Алёной, русской девушкой. На 9 Мая он приезжает в Россию, чтобы в День Победы России над нацистской Германией предложить руку и сердце своей любимой. Гельмут устраивает настоящий праздник, вечеринку. Но туда приходит Толя, бывший Алёнин муж. Ситуация накаляется, но всё равно радует смешными ситуациями и шутками.

Капитан круизного лайнера (фильм «Небриллиантовая рука», 2024)

Сергею Светлакову — 48! Он сыграл капитана лайнера в пародии на классику Гайдая, «Бриллиантовую руку». Фото © Кадр из фильма «Небриллиантовая рука», режиссёры Миша Семичев, Роман Ким, сценаристы Андрей Шелков, Максим Ткаченко / Kinopoisk

«Бриллиантовая рука» — классика советского кинематографа. А «Небриллиантовая рука» вышла в 2024 году. Это не совсем ремейк, скорее современная пародия на кино Леонида Гайдая. В ней Сергей Светлаков сыграл капитана круизного лайнера со смешным названием. Ни дети, ни родители актёра этого имени не носят. Но корабль называется «Михаил Светлаков». Сюжет обыгрывает классическую советскую комедию в наших реалиях: параллельный импорт, агент «007-ён Семёнович»... При этом действие происходит не в настоящей России 2024 года, а в альтернативном СССР.

Бомж Сифон (сериал «Наша Russia», 2006–2011)

Сергей Светлаков отмечает 48-й день рождения. В «Нашей Раше» он был рублёвским бомжом Сифоном. Фото © Кадр из сериала «Наша Раша», режиссёры Пётр Буслов, Максим Пежемский, Дмитрий Ефимович, сценаристы Джавид Курбанов, Алексей Ляпоров, Гарик Мартиросян / Kinopoisk

Перевоплотиться из обычного человека в бездомного, ведущего маргинальный образ жизни, сложно. Например, нужно владеть экстремальными техниками вокала, чтобы характерно «хрипеть». В классической «Нашей Раше» Сергей Светлаков прекрасно с задачей справился. Он играет Сифона в паре с Михаилом Галустяном. При этом Сифон и Борода — не обычные бездомные, а бомжи с Рублёвки. Поэтому они избалованные, пользуются ноутбуком, читают деловые журналы, стильно одеваются, ну и питаются тоже неплохо.

Снежана Денисовна, учительница (сериал «Наша Russia», 2006–2011)

Сергей Светлаков в «Нашей Раше» играл даже учительницу начальных классов Снежану Денисовну. Фото © Кадр из сериала «Наша Раша», режиссёры Пётр Буслов, Максим Пежемский, Дмитрий Ефимович, сценаристы Джавид Курбанов, Алексей Ляпоров, Гарик Мартиросян / Kinopoisk

В «Нашей Раше» ради комедийного эффекта Светлаков перевоплотился в Снежану Денисовну, учительницу младших классов из Воронежа. Чуткий и отзывчивый педагог из элитной школы постоянно придумывает способы, как бы заставить родителей учеников «скинуться на шторы в классе». Ещё Снежана Денисовна рассказывает детям много интересного — например, с бензопилой в руках об экологии и как из столетних воронежских сосен делают тетради. А потом дети приносят на урок ноутбуки, сдавая их в конце занятия.