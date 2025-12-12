Анастасия Волочкова решила стареть по методу Памелы Андерсон

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поддержала решение голливудской актрисы Памелы Андерсон отказаться от пластических операций и косметологических процедур в процессе старения. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина заверила, что и сама намерена до конца жизни следовать принципу естественности.

Она привела в пример свою учительницу Майю Плисецкую, которая и в зрелом возрасте сохраняла подтянутую фигуру и лицо, а её небольшие морщинки лишь добавляли шарма. По мнению звезды, Андерсон уже доказала свою сексуальность и теперь хочет быть красивой естественно, что она полностью понимает и разделяет.

«Я тоже буду стареть естественно и без косметологических процедур», — подчеркнула Волочкова.

Кстати, Анастасия Волочкова проведёт все новогодние праздники в гастрольном туре по городам Подмосковья, где выступит перед военнослужащими и семьями участников СВО. Балерина отметила, что вряд ли сможет полноценно отдохнуть в январе, потому что нужно успеть подарить сказку детям и взрослым.