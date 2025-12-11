Дочь Волочковой разбежалась с мужем через 8 месяцев после свадьбы

Брак дочери балерины Анастасии Волочковой, Ариадны, с Никитой Григоряном распался спустя всего восемь месяцев после свадьбы. Об этом сообщил инсайдер телеграм-канала «Свита короля».

По информации источника, супруги больше не являются парой. Сама Ариадна, по слухам, считает, что проблемы в брак накликала её мать, которая изначально сомневалась в прочности этого союза.

Конфликт усугубился после того, как жених, предприниматель Никита Григорян, отказался знакомить Волочкову со своими родителями. Балерина также критиковала его финансовые возможности, заявляя, что он не сможет обеспечить дочь.

Интересно, что молодожёны сыграли две свадьбы — в Петербурге и Москве. На одну из церемоний Волочкову не пригласили, чтобы избежать её встречи с бывшим мужем, отцом Ариадны.