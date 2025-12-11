Дочь Волочковой разбежалась с мужем через 8 месяцев после свадьбы
Никита Григорян и Арианда Волочкова в день свадьбы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aliev_n
Брак дочери балерины Анастасии Волочковой, Ариадны, с Никитой Григоряном распался спустя всего восемь месяцев после свадьбы. Об этом сообщил инсайдер телеграм-канала «Свита короля».
По информации источника, супруги больше не являются парой. Сама Ариадна, по слухам, считает, что проблемы в брак накликала её мать, которая изначально сомневалась в прочности этого союза.
Конфликт усугубился после того, как жених, предприниматель Никита Григорян, отказался знакомить Волочкову со своими родителями. Балерина также критиковала его финансовые возможности, заявляя, что он не сможет обеспечить дочь.
Интересно, что молодожёны сыграли две свадьбы — в Петербурге и Москве. На одну из церемоний Волочкову не пригласили, чтобы избежать её встречи с бывшим мужем, отцом Ариадны.
Скандалы вокруг этого брака начались сразу после сыгранной в апреле свадьбы, когда появились слухи о конфликте и даже потасовке между Волочковой и женихом, из-за чего балерина покинула торжество. К сентябрю Волочкова полностью разорвала общение с матерью и дочерью, обвинив их в предательстве и меркантильности. Месяц спустя она, несмотря на свои обещания не лезть в личную жизнь дочери, вновь высказалась про зятя, заявив, что Ариадна сделала неверный выбор.
