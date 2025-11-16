Лещенко признался, что иногда чувствует себя Волочковой

Российский артист Лев Лещенко раскрыл, какие презенты от поклонников и коллег по-настоящему ему дороги. Об этом певец рассказал в беседе с «Общественной службой новостей». Исполнитель признался, что чаще всего ему дарят цветы, однако их количество порой заставляет его чувствовать себя Анастасией Волочковой.

«Мне нравится, когда дарят цветы, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко. Больше всего я ценю книги, вот это вещь», — поделился певец.

Лещенко добавил, что особенную ценность для него представляют именно книги, в частности автобиографического характера.

