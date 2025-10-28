Лев Лещенко отреагировал на сообщения о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Знаменитый певец Лев Лещенко заявил, что он не планирует завязывать с публичными выступлениями. Его слова передаёт 360.ru.

«Не отказывался я ни от чего. Я давно не пою на больших концертах. Выступаю только на тех, где меня просят спеть, вот и всё», — сказал артист.

Лещенко утверждает, что он в отличном состоянии и продолжает работать, записывая песни для программы «День Победы» к 1-му декабря. По его словам, там он выступает и режиссёром, и сценаристом, и главным музыкантом.

Ранее СМИ сообщали, что Льву Лещенко пришлось отказаться от некоторых выступлений из-за проблем со здоровьем. Утверждалось, что теперь артист готов спеть лишь на двух мероприятиях в месяц.