Волочкова отметила изгнание зятя голым фотосетом в бане с веником вместо халата

Балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам очередное фото на «банную тематику». Артистка давно известна тем, что любит от души попариться и сбросить стресс. В соцсети она продемонстрировала традиционное обнажённое фото с веником, добавив, что к бане приучил в детстве папа.

«Любимая домашняя русская баня авторская. Я ценитель банного искусства с 13 лет. Папа приучил. Прекрасное восстановление сил», — подписала под снимком звезда.

Хейтеры постоянно критикуют Волочкову за «голые» шпагаты в бане и обнажёнку в бассейнах. Однако фанаты поддержали артистку. Они оценили подтянутое тело 49-летней балерины. А один из комментаторов написал: «А что в баню в тулупах ходят? Ну голая, ну и что? Пусть завидуют».