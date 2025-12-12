Путин в Индии
12 декабря, 09:09

Волочкова отметила изгнание зятя голым фотосетом в бане с веником вместо халата

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам очередное фото на «банную тематику». Артистка давно известна тем, что любит от души попариться и сбросить стресс. В соцсети она продемонстрировала традиционное обнажённое фото с веником, добавив, что к бане приучил в детстве папа.

«Любимая домашняя русская баня авторская. Я ценитель банного искусства с 13 лет. Папа приучил. Прекрасное восстановление сил», — подписала под снимком звезда.

Хейтеры постоянно критикуют Волочкову за «голые» шпагаты в бане и обнажёнку в бассейнах. Однако фанаты поддержали артистку. Они оценили подтянутое тело 49-летней балерины. А один из комментаторов написал: «А что в баню в тулупах ходят? Ну голая, ну и что? Пусть завидуют».

Волочкова отказалась от новогодних каникул ради участников СВО
Волочкова отказалась от новогодних каникул ради участников СВО

Ранее сообщалось, что дочь Волочковой разбежалась с мужем спустя 8 месяцев брака. Балерина невзлюбила зятя ещё до свадьбы в апреле. Тогда же появились слухи о конфликте и даже потасовке между Волочковой и женихом, из-за чего свекровь покинула торжество. К сентябрю Волочкова полностью разорвала общение с матерью и дочерью, обвинив их в предательстве и меркантильности. Затем она, несмотря на свои обещания не лезть в личную жизнь дочери, вновь высказалась про зятя, заявив, что Ариадна сделала неверный выбор.

