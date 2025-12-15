Шоумен Нагиев заявил, что работает ради денег на лекарства

Шоумен Дмитрий Нагиев вновь появился на красной дорожке после долгого перерыва, что вызвало вопросы о его здоровье. Артист посетил премьеру фильма «Ёлки 12» в кинотеатре «Октябрь», облачившись в привычный стиль: рваные джинсы, серая футболка и кожаная куртка.

«Благодарю за возможность заработать на лекарства», — признался Нагиев.

В своём выступлении актёр выразил благодарность режиссёру Жоре Крыжовникову и уверенность, что популярность франшизы «Ёлки» будет только расти. При этом его откровенное замечание о необходимости заработка для лечения вызвало у присутствующих вопросы о состоянии здоровья. Завершая появление на премьере, Нагиев поздравил всех с наступающим Новым годом и пожелал мирного неба над головой.

Ранее сообщалось, что актёр Дмитрий Нагиев накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 1 371 000 рублей. Долг связан с индивидуальным предпринимательством артиста в сфере организации отдыха и развлечений. В случае неуплаты налоговой задолженности к Нагиеву могут быть применены меры принудительного взыскания, включая блокировку банковских счетов.