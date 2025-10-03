Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 09:17

Дмитрий Нагиев задолжал налоговой более 1,3 млн рублей

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Актёр Дмитрий Нагиев накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 1 млн 371 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Долг связан с индивидуальным предпринимательством артиста в сфере организации отдыха и развлечений. В случае неуплаты налоговой задолженности к Нагиеву могут применить меры принудительного взыскания, включая блокировку банковских счетов.

Леонид Агутин задолжал ФНС более 1,5 миллиона рублей
Леонид Агутин задолжал ФНС более 1,5 миллиона рублей

Ранее Московский суд вынес решение о взыскании задолженности с телеведущей Даны Борисовой в пользу коллекторской компании ООО ПКО «Столичное АВД». Судебный приказ был оформлен мировым судьёй судебного участка №180 района Раменки.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Нагиев
  • ФНС РФ
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar