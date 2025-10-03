Дмитрий Нагиев задолжал налоговой более 1,3 млн рублей

Актёр Дмитрий Нагиев накопил задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 1 млн 371 тысячи рублей. Об этом сообщает «Постньюс».

Долг связан с индивидуальным предпринимательством артиста в сфере организации отдыха и развлечений. В случае неуплаты налоговой задолженности к Нагиеву могут применить меры принудительного взыскания, включая блокировку банковских счетов.

Ранее Московский суд вынес решение о взыскании задолженности с телеведущей Даны Борисовой в пользу коллекторской компании ООО ПКО «Столичное АВД». Судебный приказ был оформлен мировым судьёй судебного участка №180 района Раменки.