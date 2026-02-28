Юрист заявил, что родитель не обязан выплачивать алименты после 18-летия студента-очника

По закону алименты на совершеннолетних детей, даже если они учатся на очном отделении, не выплачиваются — за исключением случаев инвалидности или добровольного согласия родителей. Законопроект Минюста об алиментах для студентов до 23 лет до сих пор не принят. Об этом Интернет-изданию Regions.ru заявил юрист Илья Русяев.

По словам эксперта, Семейный кодекс прекращает обязанность содержать детей с 18 лет.

«Верховный Суд в постановлении пленума от 26.12.2017 № 56 прямо указал, что трудоспособные совершеннолетние дети, обучающиеся очно, к лицам, имеющим право на алименты по ст. 85 СК РФ, не относятся», — пояснил Русяев.

Ранее суды, взыскивавшие алименты на студентов, действовали ошибочно, подтверждает и обзор практики ВС.

Исключения — инвалидность и нуждаемость (ст. 85 СК РФ), а также добровольное нотариальное соглашение между родителями. В нём можно прописать выплаты на время учёбы, но это личная договорённость, а не обязанность.

В октябре 2024 года Минюст предложил обязать родителей содержать детей-очников до 23 лет. Законопроект поддержала Москалькова, его внесли в Думу.

«На февраль 2026 года этот закон не принят», — резюмировал Русяев, предупредив, что пока изменений нет, требовать алименты на здорового студента через суд бесполезно.

