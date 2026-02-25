Студент тоже ребёнок? Разбираемся в тонкостях выплаты алиментов на детей старше 18 лет

Вопрос о возможности взыскания алиментов на детей старше 18 лет, продолжающих обучение, по-прежнему волнует многие российские семьи. Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш подробно разъяснил Life.ru, что говорит об этом закон в 2026 году.

Общее правило, закреплённое в Семейном кодексе, гласит: обязанность родителей выплачивать алименты прекращается по достижении ребёнком 18 лет. Тот факт, что сын или дочь поступили в вуз или колледж на очное отделение и не имеют собственного заработка, не является основанием для принудительного взыскания.

Закон не предусматривает автоматического продления выплат только на том основании, что ребёнок учится. Даже если молодой человек не работает и не имеет дохода, это юридического значения не имеет. Каплан Панеш Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам

Исключение предусмотрено лишь для нетрудоспособных и нуждающихся граждан. К ним относятся лица с инвалидностью I, II или III группы. Однако одного факта инвалидности недостаточно — суд должен установить, что человек действительно нуждается в материальной поддержке — например, если его доходы не покрывают расходов на лечение или жизненно необходимые потребности. В таких случаях алименты могут быть взысканы в твёрдой денежной сумме.

Единственный законный способ получать помощь от родителей на время учёбы для трудоспособных студентов — добровольное нотариальное соглашение. В нём можно прописать сроки выплат (например, до окончания вуза или до 23 лет), размер и порядок перечисления денег.

Депутат также отметил, что даже если алименты выплачивались по решению суда до 18 лет, то после совершеннолетия эти документы теряют силу. Хотя в обществе периодически обсуждаются законопроекты о продлении выплат до 23–24 лет для студентов-очников, на сегодняшний день такие изменения не приняты, и действует прежний порядок. Судебная практика последних лет однозначна: суды отказывают в подобных исках.

«Платить за учёбу, проживание в общежитии и питание студента можно только по своей воле, закон заставить это делать не может», — заявил Панеш.

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения в правилах учёта алиментов при назначении единого пособия на детей. Вместо расчёта от МРОТ минимальная сумма будет привязана к среднемесячной зарплате в регионе. При оценке нуждаемости семьи органы соцзащиты станут ориентироваться на показатель Росстата за год, предшествующий обращению. Конкретные цифры зависят от количества детей.