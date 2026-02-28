Забота об иммунитете или борьба с симулянтами? Зачем Минздраву списки «часто болеющих»

Минздрав предложил ограничить больничные для россиян, которые берут их слишком часто. Так, если за полгода накопилось четыре листка нетрудоспособности, следующий выдадут только на пять дней, а продлевать его будет врачебная комиссия. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-терапевта Александра Кондрахина.

Сейчас врач может открыть больничный на срок до 15 дней с возможностью продления через комиссию. Новая инициатива, проходящая экспертизу, ужесточает правила для тех, кто болеет чаще четырёх раз за полгода. Им следующий больничный дадут лишь на пять дней, а решение о продлении, дополнительных обследованиях или стационаре будет принимать врачебная комиссия.

Исключения сделаны для ухода за больными родственниками, беременности, социально значимых заболеваний (туберкулёз, ВИЧ, диабет, онкология и др.), заместительной почечной терапии, карантина и стационарного лечения.

Кондрахин считает, что цель нововведения — не наказать, а помочь пациентам, которые часто болеют. Комиссия сможет выявить скрытые причины ослабленного иммунитета или нечестное поведение. Он отметил, что права пациентов не ущемляются, а подход становится более внимательным. Однако остаётся вопрос: что делать, если после четырёх ОРВИ человек сломал руку — это другая категория, но формально подпадает под правило.

«Это уже разные виды заболеваний, и больничный будет выдаваться уже в другом учреждении. Поэтому здесь возникает вопрос, должна ли собраться врачебная комиссия и дать ему больничный на пять дней, как того требуют нововведения», — указал врач.

