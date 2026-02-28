Spiegel: Мерц в Китае говорил о сотрудничестве и забыл о своей критике Пекина
Фридрих Мерц и Си Цзиньпин в Китае. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / MICHAEL KAPPELER
Фридрих Мерц резко смягчил свою риторику в отношении Китая в ходе поездки в Пекин, пишет Spiegel. Канцлер Германии встретился с председателем КНР Си Ци и много говорил о сотрудничестве и необходимости поддерживать хорошие отношения. Более того, немецкий лидер ни разу не упомянул конфликт на Украине и лишь согласился, что он должен быть урегулирован.
«То, что можно было услышать, звучало робко», — говорится в материале.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что переговоры по Украине должны подкрепляться перемирием на поле боя. При этом он открыт к контактам с Россией, хотя считает их бессмысленными, пока ВС РФ наступают.
