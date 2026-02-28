Spiegel: Мерц в Китае говорил о сотрудничестве и забыл о своей критике Пекина

Фридрих Мерц резко смягчил свою риторику в отношении Китая в ходе поездки в Пекин, пишет Spiegel. Канцлер Германии встретился с председателем КНР Си Ци и много говорил о сотрудничестве и необходимости поддерживать хорошие отношения. Более того, немецкий лидер ни разу не упомянул конфликт на Украине и лишь согласился, что он должен быть урегулирован.