Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 09:20

Spiegel: Мерц в Китае говорил о сотрудничестве и забыл о своей критике Пекина

Фридрих Мерц и Си Цзиньпин в Китае. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / MICHAEL KAPPELER

Фридрих Мерц и Си Цзиньпин в Китае. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / MICHAEL KAPPELER

Фридрих Мерц резко смягчил свою риторику в отношении Китая в ходе поездки в Пекин, пишет Spiegel. Канцлер Германии встретился с председателем КНР Си Ци и много говорил о сотрудничестве и необходимости поддерживать хорошие отношения. Более того, немецкий лидер ни разу не упомянул конфликт на Украине и лишь согласился, что он должен быть урегулирован.

«То, что можно было услышать, звучало робко», — говорится в материале.

Трамп назвал продолжение конфликта на Украине безумием после слов Зеленского
Трамп назвал продолжение конфликта на Украине безумием после слов Зеленского

Ранее Фридрих Мерц заявил, что переговоры по Украине должны подкрепляться перемирием на поле боя. При этом он открыт к контактам с Россией, хотя считает их бессмысленными, пока ВС РФ наступают.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Китай
  • Германия
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar