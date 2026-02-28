Медведев оценил исход конфликта США и Ирана, назвав терпение одним из критериев

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что исход конфликта между США и Ираном будет зависеть от того, у кого хватит терпения дожидаться поражения противника. Об этом он написал в своём канале в MAX.

«Вопрос в том, у кого больше терпения, чтобы дождаться бесславного конца своего врага», — отметил он.

Медведев подчеркнул историческую разницу между странами: США существуют около 249 лет, тогда как персидская империя была основана более 2 500 лет назад. Политик отметил, что через столетие ситуация может измениться, и итог конфликта покажет, какая сторона проявит больше выдержки.

Ранее Иран заявил о намерении нанести «сокрушительный» ответный удар после утренней атаки по своим объектам. Точные цели и тип используемого вооружения пока неизвестны, однако уже поступили сообщения о запуске баллистических ракет по Израилю. Предварительно речь идёт о поражении десятков объектов.