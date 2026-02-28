Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 09:58

Иран нанёс удары по Саудовской Аравии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Армия Ирана запустила баллистические ракеты по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Также агентство AFP сообщает о взрывах в столице страны Эр-Рияде.

Напомним, ситуация накалилась 28 февраля после старта совместной американо-израильской операции против Ирана. Ответ Тегерана не заставил себя ждать: последовали ракетные обстрелы израильской территории и позиций западной коалиции в государствах Персидского залива.

Под удар попали объекты в Катаре, Кувейте и Бахрейне. В столице Катара, Дохе, местные жители также сообщали о звуках разрывов.

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в ОАЭ. Иранские ракеты атаковали Абу-Даби и Дубай. Как заявили в министерстве обороны страны, система противовоздушной обороны сработала штатно, сбив несколько боеприпасов. Трагедия разыгралась на земле: фрагменты сбитой ракеты рухнули в спальном районе Абу-Даби, убив одного человека.

Израиль уничтожил резиденцию экс-президента Ирана Ахмадинежада
Израиль уничтожил резиденцию экс-президента Ирана Ахмадинежада

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Иран
  • Саудовская Аравия
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar